Parece muñeco vudú: quería un ‘Baby Yoda’ artesanal y el resultado no fue lo que esperaba

Un cibernauta hizo público un peculiar reclamo luego de comprar un ‘Baby Yoda’ tejido a mano que no tenía ningún parecido con el que quería.

El joven que quería tener un Grogu tejido a mano en su habitación decidió contratar a una costurera artesanal para que le hiciera al famoso personaje de ‘The Mandalorian’.

Sin embargo, al recibir el producto se percato que este no tenía ningún parecido con el original que previamente le había indicado.

Esto enfureció al cliente que no dudó en reclamarle por WhatsApp para que le devolviera el dinero de la ‘estafa’.

El Baby Yoda vudú / Foto: Twitter

“Señora, demasiado grande es la diferencia con lo que te pedí, qué feo, en serio”, mensajeó el hombre a la mujer quien no tardó en responder: “Lo que me pasaste es de inspiración nomas señor, no puedes comparar lo artesanal con algo industrial”.

Minutos después el comprador hizo una declaración graciosa: “Pero señora eso parece vudú para hacer peye”.

El reclamo se hizo publico y se volvió tendencia en redes sociales.