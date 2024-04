Millonarios viajó a Chile con la premisa de hacer un buen partido y obtener su primera victoria en el grupo A de la Copa Conmebol Libertadores, el torneo internacional más importante a nivel suramericano. Pero se vio sorprendido ante un Palestino que fue superior en varias situaciones del partido y que terminó goleándolo en tierra austral.

Antes del encuentro, en las diferentes previas de los medios de comunicación se hablaba de lo que tenía que hacer el equipo embajador, teniendo en cuenta que el cuadrangular es corto y cada punto cuenta, por lo que muchos hacían cuentas y determinaban que este partido era crucial.

Uno de los periodistas que opinó al respecto fue Antonio Casale, quien es hincha de millonarios. El periodista deportivo estaba hablando con Rafa Cifuentes sobre el partido e indicando que Millonarios tenía una posibilidad grande de ganar, ya que para él, Palestino era "el comodín del grupo", una frase que se utiliza para afirmar que un equipo es el de menos nivel y al que la mayoría le puede ganar.

En ese momento Cifuentes pidió que grabaran ese momento, sin saber que al final de la noche Casale sería blanco de críticas y burlas, tras el desempeño del equipo azul en Chile, quien se vio superando ampliamente por Palestino, derrotándolos 3 a 1.

Como era de esperarse, los internautas no perdonaron el descache del periodista y dejaron cientos de comentarios en la publicación que se ha viralizado en redes sociales: "“El comodín resultó Millonarios”, “Estamos eliminados desde que empatamos con Flamengo, nada que hacer, solo queda la chanda de torneo local y Gamerito se puede ir”, “La Copa Libertadores se juega con buenos jugadores, con refuerzos y no con unos laterales juveniles que no aprenden la lección”.

Lo cierto es que el equipo embajador se complicó en Libertadores y ahora depende de resultados adversos, le quedan tres partidos, dos en casa ante Palestino y Bolívar, pero debe ir a llevarse 3 puntos del Maracaná antes Flamengo, una tarea difícil, pero que deben apostarle hasta el final.

