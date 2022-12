"Ustedes tienen su historia", denuncian a celadora que requisó bolsas a extranjeros en Bogotá

Un hecho que ocurrió en un supermercado ubicado al norte de Bogotá se ha hizo viral luego de que una empleada de seguridad le requisara unas bolsas a extranjeros con palabras que los internautas catalogaron como "xenófobas".

Y es que, aunque en la mayoría de los casos los responsables de la seguridad de los supermercados solo exigen la factura a su salida, la celadora en este caso quiso revisar cada producto que llevaban, a lo que los clientes le preguntaron por qué no revisaba de la misma manera a los demás.

“Ustedes tienen su historia, ustedes tienen su historia”, respondió la celadora. A su vez, los ciudadanos cuestionaron si los colombianos no tenían historia, relacionándolo con el narcotráfico.

"Por eso, si somos drogadictos, qué haces aquí. ¿Por qué no te devuelves”, le respondió la empleada.

Durante la discusión los extranjeros argumentaron que, anteriormente muchos colombianos también recibieron ayuda de venezolanos cuando Colombia no estaba en su mejor momento, sin embargo, la celadora nuevamente respondió: “Gracias a Dios yo no he salido de mi país. Para ir a comer m** a otra parte, prefiero comer m** aquí”.

La grabación se hizo viral luego de que los ciudadanos publicaran la denuncia en redes sociales. En la grabación también se puede ver que los ciudadanos tuvieron que guardar sus cosas en la bolsa, pues la celadora se negó a hacerlo.

