Video: Yeferson Cossio se puso implantes de senos por un reto que le pusieron

Revuelo ha causado entre sus seguidores Yeferson Cossio un influenciador digital, conocido por sus excentricidades y por decir que sí a todo, luego de someterse a una mamoplastia por un reto que le pusieron y ni siquiera perdió.

El joven que cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram decidió “por diversión” ponerse siliconas en sus pectorales que ya bastante pronunciados los tenía.

“Yo no perdí el reto: me puse los teteros por diversión, en una semana me los quito. Conocen a alguien que haga retos más pesados que yo en Instagram?”, escribió Cossio en uno de los post en los que dejó ver el resultado de la cirugía.

El reto que ganó era que debía llegar a los tres millones de seguidores en dicha red social y si no lo lograba debía ponerse implantes y aunque la cifra sobrepasó lo pedido, el joven se animó a hacerlo de todas formas.

Su cuñado, Jhoan López, fue quien le puso el reto y como Yeferson Cossio lo logró, él debía ponerse los senos, pero para sorpresa de muchos terminaron sometiéndose al procedimiento los dos.

La osada aventura que tuvieron estos dos personajes dio para hablar en sus cuentas de Instagram. Por un lado, hubo quienes los apoyaron, pues “es solo un reto” y otros se disgustaron por “el mal ejemplo que están dando”.

Publicidad

Bueno o malo, las publicaciones hechas por Yeferson Cossio ganaron miles de ‘me gusta’ y, hasta la fecha, tienen más de tres millones de reproducciones en los videos.

El joven dejó ver el antes, el durante y el después de hacerse los implantes de senos y explicó a sus seguidores que se había asesorado antes para no salir lastimado.

¿Serías capaz de hacer algo así? Preguntó el mismo joven en una de las publicaciones:

Desliza para ver todas las fotos y videos.