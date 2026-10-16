Pruebas Saber Pro y TyT este domingo: ¿Qué documento sirve y cuánto dura el examen?

La aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT de este domingo 18 de octubre de 2026 tiene a miles de estudiantes en Colombia resolviendo dudas de última hora en los buscadores.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ha enfatizado la importancia de conocer al detalle las directrices de logística, documentación válida, horarios de ingreso y la duración del examen para evitar contratiempos o la invalidación de la prueba.

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Una de las consultas más recurrentes está vinculada a los requisitos de identificación en los sitios de votación y evaluación académica.



Documentación e ingreso: ¿Qué cédula es válida?

La principal incertidumbre de los examinandos gira en torno al uso de formatos digitales para acreditar su identidad. El Icfes aclaró que la cédula digital es válida, pero bajo una condición estricta: debe mostrarse en vivo directamente desde la aplicación oficial de la Registraduría Nacional.



Bajo ninguna circunstancia se aceptarán fotos, capturas de pantalla, imágenes guardadas en la galería o fotocopias impresas del documento digital.

Para quienes no posean este formato, también se autoriza el ingreso presentando la cédula de ciudadanía física amarilla con hologramas, el pasaporte vigente, la licencia de conducción colombiana o el comprobante de documento en trámite (contraseña) expedido por la Registraduría.

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¿Qué debo llevar para las Pruebas Saber Pro?

Además de los documentos de identidad, los únicos elementos permitidos en el aula son un lápiz de mina número 2, un borrador de nata y un tajalápiz.

Las autoridades del examen recuerdan que está completamente prohibido prestar o intercambiar estos materiales durante el transcurso de la jornada, así como ingresar dispositivos móviles, audífonos o cualquier tipo de reloj inteligente.

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Horarios clave y duración de la jornada

La puntualidad es el factor más crítico para garantizar el acceso al aula. El Icfes ha reiterado que el examen se realiza en una sola jornada continua, pero la hora de ingreso exacta depende de la citación individual de cada estudiante.

Los inscritos deben verificar su lugar de presentación y bloque asignado directamente en el portal interactivo de la entidad antes de salir de sus hogares. Se recomienda llegar al sitio con al menos 30 minutos de anticipación para los filtros de biometría y registro visual.

En cuanto al tiempo disponible para responder los diferentes módulos de competencias genéricas y específicas, el tiempo máximo de aplicación es de 4 horas y 40 minutos.

Los jefes de salón controlarán estrictamente el cronómetro y no se otorgarán minutos adicionales a quienes ingresen tarde.

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Una vez iniciada la sesión académica, el estudiante deberá permanecer en el aula un tiempo mínimo obligatorio antes de poder entregar su hoja de respuestas y retirarse de las instalaciones educativas.

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¿Puedo llevar celular a las pruebas Saber Pro y TyT?

No está permitido el uso de celulares ni de ningún otro dispositivo electrónico durante la aplicación de las pruebas del Icfes.

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Aunque puedes portar tu teléfono móvil para mostrar tu cédula digital al momento del ingreso al salón, una vez empiece el examen debes apagarlo por completo y guardarlo en el lugar asignado por el jefe de salón.

El uso, manipulación o intento de consulta de tu teléfono celular, audífonos inalámbricos o relojes inteligentes durante la jornada es una falta grave. Incurrir en esto puede acarrear la anulación inmediata de tu examen, la expulsión del sitio y sanciones académicas severas que te impedirán graduarte a tiempo.