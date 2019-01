¿ADIVINAS quiénes son estos tres famosos durante la niñez?

Tres personajes muy queridos por los colombianos abrieron el álbum familiar y compartieron su apariencia durante la niñez. La primera de ellos es una actriz, el siguiente un periodista aventurero, y la tercera una presentadora y modelo muy famosa: ¿Ya sabes de quiénes se trata?



1. Con alrededor de 683.000 seguidores en su cuenta de Instagram y alrededor de 723 publicaciones, la hermosa Carolina Ramírez es la dueña de esta enternecedora fotografía junto con su hermano durante la niñez:





2. Con más de un millón de seguidores y un poco más de 2.000 publicaciones, el periodista colombiano Pirry compartió una fotografía junto con sus abuelos maternos durante su primer cumpleaños en la vida. La fotografía llegó a más de 13.000 'Me Gusta' y es un homenaje a los ancestros de este personaje.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PirryOficial (@pirryoficial) el 10 Ene, 2019 a las 3:09 PST



3. Y quizá la foto más enternecedora: el recuerdo de Claudia Bahamón, la modelo y presentadora que recordó su niñez junto a su madre con ese foto. "Toda la vida me han dicho: "Cierre la boca que se ve igual”. Maña que no se me quita y no se me quitará", escribió la modelo en esta publicación que llegó a más de 20.000 'Me Gusta' en Instagram.





Así eran estos tres famosos colombianos durante su niñez, ¿lograste adivinar cuál era cada uno?