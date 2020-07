Nelson Velasquez rompió en llanto en concierto virtual porque extraña al público

Nelson Velásquez no pudo contener las lágrimas en una presentación virtual que hizo y dio unas emotivas palabras al público que lo ha acompañado siempre en su carrera y al que extraña.



"Se necesita demasiada paciencia...para no extrañar a esta gente y no extrañar al público. Al que te jala y te dice cántame tu canción. Es primera vez que lo hago y es dificil se los digo. La nostalga, los recuerdos de la gente", dijo el cantante entre lágrimas.



"En esos momentos les habló el ser humano, no el artista. Los extraño", dijo el artista que se presentó en la discoteca Living Club de Cali, pero sin público.