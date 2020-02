Melissa Martínez mostró que no tiene ningún problema en recordar su época como gordita.



“#TBT He sido todas en una, conozco los extremos (no me gusta ninguno) pero quería recordarles que nadie tiene derecho a señalar, juzgar o dañar por algo tan elemental como tú apariencia ERES MUCHO MÁS por si acaso: ahora me siento mejor que nunca entendí que significa ser feliz”, puntualizó.



La presentadora se refirió con ternura a esa joven llena de sueños. Otro detalle que se percibe en las fotografías es la evolución en su profesión.



Sus más fieles seguidores llenaron de piropos a la costeña, halagando las dos versiones de esta hermosa mujer.



Esta no es la primera vez que lo hace. Hace un tiempo publicó unas fotos con motivo del #10yearschallenge, el cual consistía en mostrar una foto de diez años atrás y una de la actualidad.