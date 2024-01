Beéle a los 20: más allá de 'loco', rompiendo barreras y creando sueños musicales

Por: Carolina Tavera

Desde su infancia, Brandon ha abordado la creación musical, permitiendo que el sentimiento sea su guía, buscando capturar momentos inolvidables en sus letras. Más allá de los géneros como el reggaetón, su enfoque ha sido crear canciones para ser sentidas. El éxito llegó con su tema "Loco" en 2019, convirtiéndose en un fenómeno viral a nivel internacional cuando apenas tenía 16 años, abriendo las puertas de la fama global.

“Yo siempre he sido loco, eso me ha ayudado a poder saber quién soy, identificar lo que me hace feliz y seguir avanzando”, confiesa el intérprete.

A pesar del éxito repentino, Beéle, cariñosamente llamado 'Beelecito', ha sabido capitalizar las oportunidades que surgieron después de "Loco". A los 20 años, ya cuenta con colaboraciones destacadas con artistas como Maluma, Piso 21, TINI, Lenny Tavárez, Feid, Sebastián Yatra, entre otros, consolidándose como un referente en la industria musical.

¿Cómo comenzó su carrera musical?

El inicio de su carrera musical se remonta a su adolescencia, donde su cuarto y una guitarra fueron sus confidentes. Su curiosidad lo llevó a explorar la música y a componer sus primeras canciones entre los 10 y 12 años. A los 16, marcó el inicio oficial de su carrera, y desde entonces, la música ha cobrado vida en su ser, llenándolo de sensaciones y emociones.

Beéle confiesa su amor por la música romántica y su admiración por artistas como Andrés Cepeda, cuyas canciones practica con su guitarra. Valora cada paso del proceso artístico y recuerda con cariño el impulso de su padre, quien le cantaba la canción motivadora "campeón, ganador, el mejor", un mensaje que lo inspira a ser un campeón en la realización de sus sueños.

“Algo muy bonito es que mi padre me cantaba, cuando pequeño: ‘campeón, ganador, el mejor, ganador, campeón y ganador’ y esa canción siempre la he tenido presente”, agrega.

Sorprendentemente, a sus 20 años, Beéle muestra una apertura y conexión con la espiritualidad, visualizándose en el futuro con una familia, hijos, su perro y apreciando cada momento de su vida. Su música, caracterizada por hacer imaginar, soñar y vivir el sentimiento, refleja su profundo vínculo con Dios y su perspectiva única en el mundo de la música.

