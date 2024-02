Grammy 2024: listado de los ganadores en las principales categorías

La 66ª edición de los Premios Grammy 2024 se destacó por memorables momentos y actuaciones estelares de los artistas más relevantes de la industria musical que llevaron a que esta gala fuera todo un espectáculo a nivel nacional.

En una velada de premiación la diversidad musical fue el centro de atención; pues las presentaciones de grandes talentos llevaron a lo más alto el certamen en el que se contó con personalidades de la talla de Miley Cyrus.

Entre los ganadores más notables están Taylor Swift que se llevó el premio a Mejor Álbum de Pop Vocal con 'Midnights', consolidando su estatus en la música pop, mientras que la banda sonora de la taquillera 'Barbie' se embolsilló tres gramófonos.

Pero Colombia no se quedó atrás ya que gracias a sus talentos y diversidad musical logró tres premios Grammy otorgados a Karol G, por Mejor álbum de música urbana ; a Juanes con Mejor álbum rock latino y el duo musical 123 Andrés.

En el ámbito del R&B, Victoria Monét se destacó al ganar el premio a Mejor Álbum de R&B con 'Jaguar II', mientras que SZA se coronó en la categoría de Mejor Interpretación de R&B con 'ICU'. Killer Mike se hizo con el premio a Mejor Álbum de Rap por 'Michael', marcando un momento significativo en su carrera.

Listado de ganadores de Grammy 2024

- Álbum del año: "Midnights", Taylor Swift

- Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción): "Flowers", Miley Cyrus

- Canción del año (reconoce la autoría): "What Was I Made For?", Billie Eilish & Finneas O'Connell

- Mejor nuevo artista: Victoria Monet

- Mejor interpretación pop solista: "Flowers", Miley Cyrus

- Mejor álbum de pop vocal: "Midnights" - Taylor Swift

- Mejor álbum de música pop latina: "X Mí (Vol. 1)" - Gaby Moreno

- Mejor álbum de música urbana: "MAÑANA SERÁ BONITO", Karol G

- Mejor álbum de rock latino o alternativo: Empate entre "Vida Cotidiana", Juanes, y "De Todas Las Flores", Natalia Lafourcade

- Mejor video musical: "I'm Only Sleeping", The Beatles

- Mejor álbum de rap: "Michael", Killer Mike

- Mejor álbum de rock: "This Is Why", Paramore

- Mejor álbum de música global: "This Moment", Shakti

Artistas con más premios

Phoebe Bridgers: 4

Boygenius: 3

SZA: 3

Victoria Monet: 3

Killer Mike: 3

Taylor Swift: 2

Billie Eilish: 2

Miley Cyrus: 2

Jason Isbell: 2

Chris Stapleton: 2

Estos resultados reflejan las tendencias actuales en la música y resaltan la diversidad y el talento en la industria que año tras año se renueva logrando impactar en todo el mundo.

