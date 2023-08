Cazzu confiesa que el amor cambió sus ideas sobre tener una familia: "la gente piensa que soy loca"

La cantante argentina Julieta Cazzuchelli, más conocida en la industria de la música y el entretenimiento como 'Cazzu', se encuentra disfrutando de la etapa final de su embarazo y todo parece indicar que la está aprovechando al máximo pues aceptó ser la portada de la reconocida revista Rolling Stone.

Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram donde posteo algunas de las fotos que le tomaron en las que posó presumiendo su pancita. Si bien, tanto Nodal como ella han sido muy herméticos con todo lo que tiene que ver con su bebé, medios internacionales señalan que la pequeña podría estar a muy pocos meses de nacer.

Julieta por su parte reveló en la entrevista que durante su proceso de gestación se ha dedicado a leer y a tejer. Pues manifestó que contrario a lo que muchos suelen pensar sobre ella por su aspecto físico, ella suele ser bastante calmada y "abuelita".

“La gente piensa que soy así, que vivo metiéndome cosas por la nariz, que me encanta el alcohol, la fiesta y que soy re loca, y soy re abuelita. Soy una señora jubilada”

Durante la conversación, la periodista le preguntó qué había sido lo que le había hecho cambiar su perspectiva frente al amor, pues la rapera en una ocasión había manifestado que le tenía más miedo al hecho de enamorarse y tener una familia que de morirse.

A lo que Cazzu respondió: “Con la edad que tengo, con el compañero que tengo y sobre todo con las perspectivas y el contexto, lo veo diferente. Veo cómo me ayuda más, me suma más de lo que me resta, hace que todo sea más fácil. Una persona puede llegar a conocer tu personalidad y aconsejarte con más amor y más sinceridad de lo que el resto puede hacer. Son transformaciones de madurez, de experiencias.

