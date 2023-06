Christian Nodal reveló que Cazzu lo ayudó llevándolo al psicólogo: "fue un proceso bonito"

Luego de su relación fallida con la bellísima y talentosa cantante Belinda, el joven artista Christian Nodal se convirtió en blanco de noticias y críticas. Nodal estaba despechado, y su manera de hacer catarsis fue tomar decisiones que medios internacionales calificaron como "equivocadas" o "descachadas"; una de ellas tatuarse la cara, luego de que se borrara varios de los tatuajes que se hizo en honor a su ex.

En ese momento, el panorama del artista parecía tornarse gris, sin embargo dice un famoso dicho que "después de la tormenta siempre sale el sol" y en este caso no fue la excepción. La cantante de trap Julietta Cazzucheli, más conocida en la industria de la música y el entretenimiento como 'Cazzu' se cruzó en su camino para amarlo, ayudarlo y regalarle una de sus mayores alegrías: convertirse en padre.

Y es que según lo manifestó el interprete de canciones como "Por el resto de tu vida" y "Nace un borracho", la joven argentina 'se puso la 10' para sacarlo del hoyo en el que se encontraba.

"Las mujeres argentinas tienen desromantizadas muchas cosas, van mucho a terapia. No sólo es que se dejen envolver, son muy inteligentes (...) Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito. Ella me ayudó mucho, me llevó con una psicóloga y todo eso, fue un proceso bonito" anotó el artista en una entrevista donde habló también se su más reciente canción "Cazzualidades", la cual le escribió a la madre del bebé Nodal que ahora viene en camino.

