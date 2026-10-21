‘El Señor Barriga’ genera preocupación tras firmar su testamento: “Fríamente calculado”

Édgar Vivar, el actor mexicano que conquistó al público como el señor Barriga en El Chavo del 8, llamó la atención tras revelar que firmó su testamento antes de someterse a una compleja cirugía de columna. A sus 77 años, el artista decidió organizar sus asuntos personales antes de entrar al quirófano.

La noticia despertó inquietud entre sus seguidores, quienes se preguntaron por qué tomó esta decisión justo antes de la intervención médica. El propio intérprete explicó que su intención es dejar todo en orden ante cualquier eventualidad y afrontar su recuperación con sus asuntos legales resueltos.

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¿Por qué Édgar Vivar firmó su testamento antes de la cirugía?

La decisión del reconocido comediante responde a una medida preventiva relacionada con su estado de salud. Antes de la operación, quiso organizar la administración de sus bienes materiales y contemplar posibles complicaciones durante el procedimiento quirúrgico, sin revelar quiénes figuran en su testamento.

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Para transmitir tranquilidad, el actor recurrió al humor que lo caracteriza y recordó una conocida frase de Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8. Durante una intervención en televisión, Vivar explicó su determinación con estas palabras: "Todo está fríamente calculado".

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También aclaró que no posee una gran fortuna, pero considera importante resolver estos asuntos con anticipación. Su decisión no significa que haya renunciado a sus proyectos profesionales, sino que busca estar preparado antes de afrontar el proceso médico que necesita.

¿Qué enfermedad tiene Édgar Vivar y qué cirugía necesita?

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El origen de las molestias físicas del actor está relacionado con el desgaste propio de su edad y una alteración en la curvatura de su columna vertebral. Esta condición le provoca fuertes dolores al caminar y afecta su movilidad, dificultades que lo acompañan desde hace varios años.

Al referirse a su diagnóstico, el mexicano explicó directamente qué ocurre con su espalda y por qué requiere una intervención quirúrgica: "Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna".

Antes de decidirse por la cirugía, prevista para junio, intentó controlar las molestias con diferentes alternativas. Entre ellas, recurrió a medicamentos y sesiones de estimulación eléctrica, medidas que le permitieron afrontar sus dolores mientras continuaba con sus actividades.

¿Cuánto tiempo estará alejado de los escenarios Édgar Vivar?

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La intervención de columna implicará un periodo de recuperación prolongado. Según lo explicado por el actor, durante la entrevista realizada en el programa Venga la Alegría después de la operación deberá guardar reposo durante seis meses, una etapa que lo mantendrá temporalmente lejos de las grabaciones y las presentaciones teatrales.

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El intérprete reconoció que tendrá que apartarse de su trabajo durante un tiempo: "Es en junio. Voy a tener que quedarme de retiro involuntario, pero está bien. Dios permita que así sea... Y espero que me sigan viendo también ustedes", manifestó.

Aunque la rehabilitación representa una interrupción importante en su rutina profesional, Édgar mantiene la intención de regresar a la actuación una vez termine el proceso médico. Por ahora, su prioridad es cumplir con las indicaciones necesarias para recuperarse de la cirugía y volver a sus actividades cuando sea posible.