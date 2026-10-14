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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "Se fue el último pedacito": mensaje de Florinda Meza tras sufrir dolorosa pérdida

"Se fue el último pedacito": mensaje de Florinda Meza tras sufrir dolorosa pérdida

La recordada intérprete de Doña Florinda compartió en sus redes una partida ocurrida en una fecha de profundo significado personal y que cierra una etapa vinculada a su vida junto a Roberto Gómez Bolaños.

¿De qué murió el perro de Florinda Meza? La actriz despide a Bruno y recuerda a Roberto Gómez Bolaños
¿De qué murió el perro de Florinda Meza? La actriz despide a Bruno y recuerda a Roberto Gómez Bolaños
Foto: Redes de Florinda Meza
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Florinda Meza, la actriz de 77 años célebre por interpretar a Doña Florinda en El Chavo del 8, compartió una triste noticia a través de sus redes sociales que conmovió a su comunidad de seguidores: el fallecimiento de su querido perro Bruno, un compañero de cuatro patas que estuvo a su lado de manera incondicional durante 14 años.

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Sin embargo, para la actriz mexicana, esta partida no representa únicamente la pérdida de una mascota.

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Tal como ella misma lo explicó en un emotivo mensaje publicado en plataformas digitales, la muerte de Bruno significa decir adiós al último vínculo físico que la conectaba directamente con la etapa que construyó junto a su esposo, el comediante y creador Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito.

¿Qué le pasó a Florinda Meza y qué emotivo mensaje compartió en redes sociales?

Florinda Meza abrió su corazón en sus perfiles oficiales para dar a conocer que su perro Bruno falleció tras acompañarla intensamente a lo largo de 14 años.

A través de una publicación realizada en redes sociales como X, la actriz relató la profunda tristeza que embarga su corazón al despedir a su fiel amigo.

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En su escrito, la actriz mexicana detalló que Bruno no era un animal cualquiera en su hogar, sino que formaba parte de una camada de cinco perros que compartieron su vida diaria con Roberto Gómez Bolaños.
La pareja mantuvo su relación sentimental durante décadas hasta el fallecimiento del famoso comediante en noviembre de 2014.

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Según recordó la intérprete, el grupo de mascotas estaba integrado originalmente por Zuri, Chapis y Pancho, a los cuales se sumaron posteriormente Lola y Bruno.

Con la muerte de Bruno, se extinguió el último integrante de esa camada que convivió con la pareja en su hogar. Por esta razón, Florinda Meza expresó palabras de gran nostalgia para describir el impacto que este hecho tiene en su presente:

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“Esta mañana se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui”.

La actriz profundizó en sus sentimientos y manifestó que el dolor que atraviesa va mucho más allá de la partida física de su compañero canino. Según explicó, la pérdida de Bruno volvió a remover el duelo por la etapa vivida junto a Gómez Bolaños:

“Me duele mucho, no nada más la muerte de mi niño, que me amó 14 años intensamente, sino también me duele esa Florinda de aquel entonces; esa Florinda que ya no está, que comenzó a desaparecer cuando Roberto murió”.
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¿Por qué la muerte de Bruno está vinculada a Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'?

Existe un detalle muy particular en esta historia que hizo que el momento de la despedida resultara todavía más significativo para la actriz. La muerte de Bruno ocurrió el 12 de octubre, una fecha con una altísima carga emocional en la vida personal de Florinda Meza.

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Ese mismo día del calendario, pero de hace muchos años, marcó el inicio de la relación sentimental entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. La coincidencia de que su mascota falleciera exactamente un 12 de octubre la llevó a evocar ese aniversario tan especial:

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“Hoy, 12 de octubre, empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y hoy se fue ese último algo que compartimos con tanto amor”.

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Además de la coincidencia en la fecha, la artista recordó la reacción que tuvo Bruno en noviembre de 2014, cuando falleció Roberto Gómez Bolaños.

En aquel momento, el perro aulló intensamente ante la partida del comediante, un hecho que permaneció grabado en la memoria de la actriz y que reflejaba la cercanía del animal con Chespirito.

Por ello, en el cierre de su mensaje, Florinda Meza le dedicó unas palabras directas a su guardián, encomendándole una tarea al reencontrarse con su antiguo dueño:

“Gracias, Bruno. Fuiste el mejor guardián y el mejor compañero. Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos. Dile que lo extrañaré siempre… y a ti, mi Bruno, también”.

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Tras la publicación de este mensaje, la comunidad digital y los seguidores de la actriz reaccionaron con múltiples muestras de condolencias, apoyo y cariño hacia la artista mexicana.

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