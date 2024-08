En el panorama mediático colombiano, pocos rostros han alcanzado tanta popularidad como el de Érika Zapata. La presentadora de Noticias Caracol ha conquistado a su audiencia con un estilo fresco y coloquial, que ha marcado su trayectoria en el canal.

Este enfoque genuino y descomplicado, aunque querido por muchos, también ha generado críticas. No obstante, Zapata ha mantenido su autenticidad, lo que le ha valido el cariño de su público y el respeto de sus colegas.

Recientemente, la antioqueña decidió realizar algunos cambios en su apariencia. Además de un diseño de sonrisa y cambios sutiles en su vestuario, el verdadero giro en su imagen vino con un nuevo peinado que incluye un flequillo.

Este cambio fue revelado a través de fotografías en sus redes sociales, donde mostró los resultados de su transformación. Zapata ha mencionado en diversas ocasiones que estos cambios reflejan su proceso de autovaloración y amor propio.

Érika Zapata apareció más radiante que nunca, ¿se realizó tratamiento para rejuvenecer? Foto: Instagram @erika_zava

Los seguidores de Érika no tardaron en reaccionar ante su nuevo look, llenando sus publicaciones con comentarios elogiosos. Entre los mensajes más destacados se encuentran aquellos que resaltan su belleza y la instan a mantener su esencia.

"Eres una muñequita. Erica cambia por fuera, pero jamás por dentro. Mantén tu esencia. Sigue siendo espontánea en tus informes, porque eso te hace diferente a las demás. Te mando un abracito. Tú eres un gancho bueno de audiencia para Noticias Caracol," expresó un admirador.

Otros comentarios como "Felicitaciones, quedaste muy hermosa. Lo importante es hacer las cosas porque a ti te gustan, no te sientas obligada por los qué dirán," y "Esa era la jugada, no te cambies ese look que te favorece mucho más, espectacular," reflejan el respaldo de su público.

Este cambio en la apariencia de Zapata no solo es un reflejo de su evolución personal, sino también un compromiso con ser fiel a sí misma.

