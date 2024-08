Esposa de Diomedes Díaz se pronuncia tras acusaciones de consumo de drogas

La vida de Diomedes Díaz sigue siendo consultada y criticada por muchas personas y si alguien sabe de esto es su última pareja sentimental, Consuelo Martínez, quien ha sido blanco de una ola de críticas en redes sociales tras compartir unas fotografías en traje de baño. Aunque recibió elogios por su apariencia y actitud positiva, Martínez también enfrentó comentarios despectivos que cuestionaban su cuerpo e insinuaban un supuesto consumo de drogas.

Una de las acusaciones más polémicas surgió cuando un usuario señaló que un color blanco visible en su labio era indicativo del uso de sustancias ilícitas. La respuesta de Martínez fue contundente, aclarando que lo que se veía en la imagen era bloqueador solar y no drogas, como se insinuaba. "Las personas se esconden detrás de un teléfono y hubo un comentario que sí me molestó porque nombró a Diomedes y eso no se hace. Me ofendió", afirmó la viuda del ‘Cacique de la Junta’, exigiendo respeto hacia la memoria de su difunto esposo.

La relación entre Diomedes Díaz y Consuelo Martínez fue una de las más sonadas y controversiales en la vida del cantante. Su romance alcanzó un momento culminante en 2012, cuando Díaz le propuso matrimonio en la ciudad de París, un gesto que quedó grabado en la memoria de sus seguidores. Lamentablemente, la trágica muerte de Díaz impidió que la pareja llegara al altar, pero el anillo de compromiso y el vínculo que compartieron siguen siendo símbolos de su amor.

Desde el fallecimiento de Díaz, Martínez ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por su conexión con el artista, sino también por las críticas y cuestionamientos que ha enfrentado. Sin embargo, ha demostrado ser una figura fuerte y decidida, defendiendo no solo su integridad, sino también el legado de quien fue uno de los más grandes exponentes del vallenato en Colombia.

Publicidad

La extraña sombra que se ve en el último video de Mauricio Leal