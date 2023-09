Inesperada renuncia en Yo me llamo: imitadora de Alejandra Guzmán se retira de la competencia

En una sorpresiva y emotiva noche, el episodio de 'Yo me llamo' del miércoles 6 de septiembre se inició con una noticia que dejó atónitos a los televidentes. El presentador Carlos Calero anunció que una de las imitadoras, quien daba vida a la icónica cantante mexicana Alejandra Guzmán, decidió abandonar la competencia por razones personales.

El desconcierto inicial se apoderó del estudio mientras el jurado y el público intentaban averiguar de quién se trataba la concursante que tomaría esta drástica decisión. Finalmente, la doble de Alejandra Guzmán, de nacionalidad chilena, apareció en las pantallas del escenario para explicar su motivación.

Con visible tristeza, la imitadora compartió sus razones conmoviendo a todos los presentes: "No es ni fue mi intención jamás llegar a este punto de tener que tomar esta dura decisión de renunciar al programa por problemas personales y familiares que no me permiten estar al 100 %, como debo estar, en un programa de esta categoría", expresó la concursante.

Con lágrimas en los ojos, la imitadora chilena lamentó tener que renunciar a uno de sus sueños, considerando que había sido seleccionada entre los 36 dobles que competirían por el codiciado premio de esta edición. "Mi renuncia me duele, no saben cuánto… Muchas gracias 'Yo me llamo', me llamo Alejandra Guzmán", concluyó emocionada.

Los miembros del jurado no pudieron evitar mostrar su tristeza por la partida de la talentosa imitadora. Amparo Grisales, en particular, expresó su pesar: "La salud ante todo y la familia es primordial", comentó César Escola. Amparo Grisales, visiblemente afectada, añadió: "Bueno, eso quiere decir que ella se autoeliminó y hoy solo saldrán de la competencia dos. Ay… pero me pega duro".

Carlos Calero, por su parte, también compartió su sentir: "Claro, teníamos la ilusión de esa Alejandra Guzmán, pero bueno sabemos que está bien".

Desde su primera audición en 'Yo me llamo', la imitadora de Alejandra Guzmán se destacó como una de las participantes más fuertes, convirtiéndose en una favorita del público y del jurado. Su partida deja un vacío en el programa y marca un momento emotivo en esta edición de la popular competencia de imitación. Los seguidores del programa estarán atentos a cómo se desarrolla la competencia a partir de esta inesperada renuncia.

