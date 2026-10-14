VIDEO: 'Pibe' Valderrama sorprende con drástico cambio de look, quedó irreconocible

Carlos 'El Pibe' Valderrama, una de las mayores leyendas del balompié nacional e internacional, decidió compartir un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios.

En las imágenes, el histórico mediocampista aparece despidiéndose de su característico afro rubio dorado, el rasgo físico más emblemático de su carrera deportiva.

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La expectativa entre sus fanáticos venía creciendo desde días atrás. Tres días antes de la publicación principal, 'El Pibe' ya había publicado un video previo acompañado por el mensaje:



“Mi gente! Creo que llegó el momento”. Finalmente, la confirmación llegó cuando el exfutbolista subió el contenido definitivo con la frase: “Mi gente! Hoy es el día”. La escena no tardó en darle la vuelta a las plataformas digitales y causar asombro en la opinión pública.



¿Es real el cambio de look del Pibe Valderrama o está hecho con Inteligencia Artificial?

Esa es la principal incógnita que se están haciendo miles de usuarios en internet. Al ver al exjugador del Montpellier y del Valladolid completamente despojado de sus tradicionales rulos, una gran parte de sus seguidores empezó a especular en los comentarios sobre la veracidad de la grabación.

Lo drástico de la transformación llevó a muchos a dudar y a plantear que el video podría estar editado o haber sido generado mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

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En el video publicado, 'El Pibe' aparece sentado pacientemente mientras su esposa, Elvira Redondo, se encarga de utilizar dos máquinas para cortar por completo su melena.

Entre risas y comentarios sobre cómo reaccionarían sus familiares cercanos, su esposa fue retirando el cabello hasta dejarlo al cero. Al finalizar el proceso, Elvira presentó la nueva etapa de su esposo llamándolo afectuosamente el “Calvo Valderrama”.

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Las reacciones de figuras reconocidas no se hicieron esperar ante la incertidumbre de si el contenido era real o una edición digital. El excapitán de la Selección Colombia, Mario Yepes, comentó entre risas:

“Como así jsjajajajaj pero no lo dejaste nada”. Por su parte, el conferencista y escritor colombo-japonés Yokoi Kenji expresó sus dudas sobre la autenticidad del material publicando:

“Jajajajajaja No lo sé Rick 🧐….Eto ta raro mi gente….”. Hasta el momento, persiste la duda en redes sobre si la pieza responde a una edición visual o si presenciamos el final de su tradicional cabellera.

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¿Cómo reaccionó 'El Pibe' a su nuevo corte y cuál es la historia de su icónica melena?

Lejos de mostrarse molesto o preocupado por retirar el estilo que lo acompañó durante sus mejores años en la Selección Colombia en la década de los 90, Carlos Valderrama asumió la situación con su habitual sentido del humor.

Frente a la cámara y celebrando junto a su esposa, el astro lució su cabeza rapada, sonrió y afirmó de forma alegre: “Se ve bacano”.

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El impacto de este suceso radica en que los rulos dorados de Valderrama representan una de las insignias históricas del deporte nacional.

La trascendencia de su estilo es tal que, en el año 1994, antes de jugar el Mundial de Fútbol, 'El Pibe' rechazó una oferta millonaria de dos millones de dólares que le proponían únicamente por cortarse el cabello.

En aquel momento, el jugador prefirió mantener su imagen intacta.

De igual manera, su reconocimiento internacional quedó grabado durante su paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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El 18 de julio de 1996 se celebró una jornada especial denominada el 'Valderrama Day', un homenaje en el que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico de ambos equipos, e incluso los comentaristas de la transmisión televisiva, utilizaron pelucas rubias rizadas en honor a la melena del histórico '10'.