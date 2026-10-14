Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
REMATE DE CARROS
GANADORES MILOTO
PARO NACIONAL: PUNTOS DE ENCUENTRO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: 'Pibe' Valderrama sorprende con drástico cambio de look, quedó irreconocible

VIDEO: 'Pibe' Valderrama sorprende con drástico cambio de look, quedó irreconocible

El histórico número 10 de la Selección Colombia causó revuelo en Instagram al publicar un video en el que se despoja de su característico afro rubio dorado.

Cambio de look del 'Pibe' Valderrama: así quedó tras raparse la cabeza junto a su esposa
Cambio de look del 'Pibe' Valderrama: así quedó tras raparse la cabeza junto a su esposa
Foto: Redes del Pibe Valderrama
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Carlos 'El Pibe' Valderrama, una de las mayores leyendas del balompié nacional e internacional, decidió compartir un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

En las imágenes, el histórico mediocampista aparece despidiéndose de su característico afro rubio dorado, el rasgo físico más emblemático de su carrera deportiva.
Puedes leer: Mamá de Yeison Jiménez pidió investigar a 'ex mano derecha' del cantante ante Fiscalía

Publicidad

Últimas noticias

Luisa Castro y Westcol en selfie frente al espejo desatando rumores de embarazo con una sospechosa pose abrazando su abdomen
Farándula

Luisa Castro y Westcol estarían esperando su primer hijo; FOTO lo confirmaría

María Alejandra López Pérez luciendo la corona y banda de Miss Universe Colombia 2026 en bata de seda azul marino junto a arreglos florales.
Farándula

Ella es María Alejandra López Pérez, coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2026

La expectativa entre sus fanáticos venía creciendo desde días atrás. Tres días antes de la publicación principal, 'El Pibe' ya había publicado un video previo acompañado por el mensaje:

“Mi gente! Creo que llegó el momento”. Finalmente, la confirmación llegó cuando el exfutbolista subió el contenido definitivo con la frase: “Mi gente! Hoy es el día”. La escena no tardó en darle la vuelta a las plataformas digitales y causar asombro en la opinión pública.

Te puede interesar

Qué dijo el Pibe Valderrama sobre la eliminación de Colombia
Deportes

El Pibe Valderrama reacciona a eliminación de Colombia y dice qué jugador no debieron sacar

el pibe valerrama habla del fuera de lugar.jpg
Deportes

Pibe Valderrama estalló por el gol anulado a Dávinson Sánchez; lanzó dura crítica al VAR

¿Es real el cambio de look del Pibe Valderrama o está hecho con Inteligencia Artificial?

Esa es la principal incógnita que se están haciendo miles de usuarios en internet. Al ver al exjugador del Montpellier y del Valladolid completamente despojado de sus tradicionales rulos, una gran parte de sus seguidores empezó a especular en los comentarios sobre la veracidad de la grabación.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Lo drástico de la transformación llevó a muchos a dudar y a plantear que el video podría estar editado o haber sido generado mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Publicidad

En el video publicado, 'El Pibe' aparece sentado pacientemente mientras su esposa, Elvira Redondo, se encarga de utilizar dos máquinas para cortar por completo su melena.

Te puede interesar

‘El Pibe’ Valderrama habla de las amenazas
Nación

‘El Pibe’ Valderrama rompe el silencio tras ser acusado de amenazas contra su cuñado

Palabras del Pibe Valderrama a Jhon Jáder Durán de cara al Mundial 2026
Deportes

Pibe Valderrama lanza sentencia a Jhon Jáder Durán pensando en Mundial 2026

Entre risas y comentarios sobre cómo reaccionarían sus familiares cercanos, su esposa fue retirando el cabello hasta dejarlo al cero. Al finalizar el proceso, Elvira presentó la nueva etapa de su esposo llamándolo afectuosamente el “Calvo Valderrama”.

Publicidad

Las reacciones de figuras reconocidas no se hicieron esperar ante la incertidumbre de si el contenido era real o una edición digital. El excapitán de la Selección Colombia, Mario Yepes, comentó entre risas:

“Como así jsjajajajaj pero no lo dejaste nada”. Por su parte, el conferencista y escritor colombo-japonés Yokoi Kenji expresó sus dudas sobre la autenticidad del material publicando:

“Jajajajajaja No lo sé Rick 🧐….Eto ta raro mi gente….”. Hasta el momento, persiste la duda en redes sobre si la pieza responde a una edición visual o si presenciamos el final de su tradicional cabellera.

Puedes leer: Hermana de Yeison Jiménez pública preocupante mensaje: “Después te alcanzo”

Publicidad

¿Cómo reaccionó 'El Pibe' a su nuevo corte y cuál es la historia de su icónica melena?

Lejos de mostrarse molesto o preocupado por retirar el estilo que lo acompañó durante sus mejores años en la Selección Colombia en la década de los 90, Carlos Valderrama asumió la situación con su habitual sentido del humor.

Frente a la cámara y celebrando junto a su esposa, el astro lució su cabeza rapada, sonrió y afirmó de forma alegre: “Se ve bacano”.

Publicidad

El impacto de este suceso radica en que los rulos dorados de Valderrama representan una de las insignias históricas del deporte nacional.

La trascendencia de su estilo es tal que, en el año 1994, antes de jugar el Mundial de Fútbol, 'El Pibe' rechazó una oferta millonaria de dos millones de dólares que le proponían únicamente por cortarse el cabello.

En aquel momento, el jugador prefirió mantener su imagen intacta.

De igual manera, su reconocimiento internacional quedó grabado durante su paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Publicidad

El 18 de julio de 1996 se celebró una jornada especial denominada el 'Valderrama Day', un homenaje en el que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico de ambos equipos, e incluso los comentaristas de la transmisión televisiva, utilizaron pelucas rubias rizadas en honor a la melena del histórico '10'.

Relacionados

Pibe Valderrama

Farándula

Chismes de famosos