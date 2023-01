Trucos fáciles para mantener las plantas hermosas

Cada vez más son las personas que acuden a las plantas para decorar los espacios de su hogar, pues estas además de aportarle un toque especial a la decoración de la casa, son perfectas para brindar oxigenación.

Es por eso que con el fin de aprender qué es lo que se debe hacer para que las plantas que tengamos en el hogar duren y se mantengan muy hermosas, nuestra guapísima VJ Dani Galvis se trasladó hasta el Vivero El Portal del Edén donde con ayuda de Josué, un experto en el tema, nos compartió algunos truquitos que serán de gran ayuda para hacer que estas perduren.

No obstante antes de entrar en materia, es importante que sepas que no todas las plantas son aptas para exteriores, así como no todas resisten las condiciones del mundo exterior. Por lo tanto, es muy importante que a la hora de adquirir una planta nueva, sepas en que espacio la vas a poner.

Por ejemplo, si vas a poner una planta en algún espacio del interior de tu casa debes tener en cuenta que necesitará que la riegues con agua entre una y dos veces por semana. Por lo general, las plantas aptas para interiores suelen tener flores y follaje y no necesitan iluminación directa del sol.

En cambio, si vas a poner una planta en un espacio exterior lo ideal es que sea en un lugar donde pueda recibir sol directo, pues de lo contrario correrás el riesgo de que no florezcan o se marchiten muy rápido, ya que si no obtienen la energía del sol , el proceso de fotosíntesis no se cumplirá a cabalidad. Además estas exigen que las riegues más cantidad de veces, que las de interiores; lo recomendado según el experto es de tres a cuatro veces por semana.

