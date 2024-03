Así se dio cuenta que lo engañaban con mensajes por Nequi: "Son unos cracks"

El descubrimiento de una traición amorosa a través de una ingeniosa artimaña financiera ha sacudido las redes sociales,dejando al descubierto el curioso relato de Alfonso González, usuario de TikTok (@alfonsogonzalezm). Su historia de infidelidadpor Nequi ha captado la atención de miles y revela un oscuro capítulo de desconfianza y engaño.

La odisea de Alfonso comenzó con una simple pelea con quien en su momento era su novia, justo antes de una salida con amigos al cine. A pesar de su intento por reconciliarse enviándole mensajes de texto y llamadas, la mujer permaneció en silencio durante toda la noche, sumiendo a Alfonso en una ansiedad creciente que lo privó incluso del disfrute de la película. Desesperado, recurrió incluso a llamar a la madre de su ex, en un intento por despertarla y obtener respuestas.

La verdad, sin embargo, aguardaba en un lugar inesperado: su cuenta de Nequi. Fue allí donde Alfonso descubrió el engaño y la traición en el que su exnovia y su amante estaban inmersos. A través de transferencias de 50 pesos colombianos, intercambiaban mensajes románticos.

Según sus propias palabras, tras una intensa búsqueda en el celular de su novia y de no hallar nada se dio por vencido, pero, "Cuando yo pongo la cabeza en la almohada una voz melodiosa me dijo: revisa el Nequi. Yo no sabía que estaba buscando y llego a los movimientos y en los movimientos veo ese nombre…".

Fu así como se dio cuenta que a través del intercambio de la mínima cantidad permitida 50 pesos, también se intercambiaban dichos mensajes.

La revelación de esta traición no solo dejó a Alfonso indignado, sino también impresionado por la astucia de su ex. Con valentía, decidió compartir su historia en las redes sociales, consciente del poder preventivo que podría tener su experiencia para otros navegantes del amor.

El relato de Alfonso ha desatado una ola de reflexión sobre la confianza y la transparencia en las relaciones amorosas. Su historia, aunque dolorosa, sirve como un recordatorio de la importancia de estar atento a las señales y de no subestimar la capacidad humana para el engaño.

"Entonces la bloqueé y a los dos días la perdoné y volvimos porque pa' cacho contento yo en esa época... En fin, el punto es que esto te podría estar pasando a ti", concluyó el joven.

Mientras tanto, en medio de la viralización de su historia, Alfonso ha encontrado apoyo y solidaridad en las redes sociales. Algunos de los jocosos comentarios fueron: ¿Y al final quién se quedaba con los 50 pesos? Me quedó esa duda", "A la DIAN le gusta esto" "Jajajaja gracias por la idea".

