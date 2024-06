VIDEO: vigilante graba 'alma en pena' en colegio de Medellín

Un impactante videograbado por el celador de una institución educativa en el corregimiento San Antonio del Prado, Medellín, ha desatado un acalorado debate sobre la posible presencia de fenómenos paranormales.

En el inquietante clip, el guardia de seguridad realiza su ronda nocturna y, sorprendido, empieza a escuchar voces inexplicables provenientes de un salón cerrado con llave y completamente oscuro.

La grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al celador explicando su experiencia: "Se escucha dentro de este salón. Estoy haciendo la ronda y se escuchan muchas personas allá adentro. Está oscuro y cerrado con llave", relató con calma. A medida que continúa su relato, las voces que él menciona se hacen audibles en el fondo, generando escalofríos entre los espectadores y avivando la discusión sobre la existencia de fantasmas en el colegio.

El celador, cuya identidad no ha sido revelada, afirmó sentirse tranquilo y sin miedo a pesar de la extraña situación. "No tengo miedo, estoy tranquilo. Ahorita que pasé por aquí escuché la bulla", comentó en el video. A pesar de su intento por entablar comunicación con las voces que escuchaba, no recibió respuesta alguna, lo que añadió un aura de misterio a los acontecimientos.

El video se torna aún más inquietante cuando, hacia el final, se percibe el sonido de sillas moviéndose dentro del salón. Sin embargo, el celador no reportó haber visto movimiento alguno, lo que sugiere que solo se trató de sonidos inexplicables. Esta situación ha dejado a muchos preguntándose sobre la veracidad de los eventos y si realmente se trata de actividad paranormal.

La reacción en las redes sociales es dividida. Mientras algunos usuarios creen firmemente que las voces y sonidos capturados en el video son prueba irrefutable de la presencia de fantasmas, otros se muestran escépticos y sugieren que podría tratarse de una broma elaborada o una interpretación errónea de sonidos comunes en edificios antiguos y vacíos.

