VIDEO: Viejito mañoso, pillado robando ropa en exclusiva tienda de Chapinero

En un hecho que ha causado sorpresa y rechazo en Bogotá, un hombre de edad avanzada, en complicidad con una mujer, fue captado robando prendas de una tienda en Chapinero. El incidente ocurrió el pasado 21 de mayo alrededor de las 3:06 de la tarde y se ha viralizado en redes sociales, generando una oleada de indignación entre los usuarios.

Las imágenes, que se han difundido ampliamente en plataformas como Twitter y Facebook, muestran cómo el hombre, en un aparente acto de compra, toma una chaqueta y la muestra a su acompañante. Sin embargo, lo que parece una acción inofensiva se transforma rápidamente en un delito.

Así robó un adulto mayor en una tienda en Bogotá

El hombre procede a enrollar dos prendas adicionales y las esconde en la parte trasera de su pantalón, camuflándolas con la chaqueta que llevaba puesta. Durante este tiempo, la mujer que lo acompaña actúa de manera natural para no levantar sospechas.

El establecimiento afectado es Qualibet, una tienda ubicada en la concurrida localidad de Chapinero, al nororiente de la capital. Esta tienda es conocida por vender mochilas y morrales de viaje, aunque también ofrece otros artículos como chaquetas, camisetas y accesorios especializados para actividades al aire libre.

La comunidad virtual no tardó en reaccionar ante el video, no solo exponiendo los rostros de los implicados, sino también solicitando información que permita dar con su paradero para que enfrenten a las autoridades. La acción delictiva protagonizada por personas de edad avanzada ha sorprendido a muchos, destacando que la delincuencia no discrimina por edades.

El video del robo se ha convertido en un llamado a la vigilancia y la cooperación ciudadana para prevenir y denunciar este tipo de actos. Mientras tanto, las autoridades locales ya están al tanto de la situación y han iniciado las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia.

#BOGOTÁ. En días pasados este personaje haciendo de las suyas, probándose ropa de una forma extraña en compañía de una mujer. Según información el hecho se habría presentado en una tienda de ropa ubicada en Chapinero. pic.twitter.com/f0BWPhTWnO — Colombia Oscura (@OscuraColombia) June 1, 2024

Este incidente subraya la importancia de la seguridad y la atención constante en establecimientos comerciales, así como la necesidad de un compromiso colectivo para combatir la delincuencia en todas sus formas.

