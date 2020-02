El tenor español Plácido Domingo, a quien varias mujeres denunciaron por acoso sexual, pidió disculpas por el "sufrimiento" causado, cuando una investigación del sindicato de artistas musicales de Estados Unidos concluyó que la estrella de la ópera tuvo "una actividad inapropiada".



"Quiero que sepan que siento mucho el sufrimiento que les causé", dijo el cantante, de 79 años, en un comunicado enviado por sus representantes en Los Ángeles.



La declaración es un giro de 180 grados, ya que hasta ahora el tenor había negado firmemente las acusaciones en su contra.



"Asumo toda la responsabilidad de mis acciones", dijo el artista, afirmando que entiende que "algunas mujeres hayan podido tener miedo a expresarse abiertamente, por el temor de que sus carreras se vieran afectadas" por ello.



Domingo, que en su larga y prolífica carrera ha actuado en las óperas más prestigiosas del mundo y ganado 12 premios Grammy, ha sido acusado por al menos 20 mujeres de besarlas a la fuerza, manosearlas o acariciarlas, en incidentes que se remontan, en algunos casos, a hace 30 años.



El comunicado fue difundido apenas unas horas antes de que la asociación estadounidense de músicos (American Guild of Musical Artists, AGMA) publicara las conclusiones de su propia investigación.



En su informe, AGMA sostiene que Domingo tuvo "una conducta inapropiada, desde el flirteo hasta proposiciones sexuales, dentro y fuera de su lugar de trabajo".



El diario The New York Times informó que el tenor y el sindicato negociaban un acuerdo para limitar los comentarios públicos sobre el resultado de la investigación, pero que éste fue dejado de lado tras filtraciones del informe a la prensa.



Según el Times, que cita un correo electrónico de líderes de AGMA al directorio, Domingo tenía previsto pagar 500.000 dólares al sindicato a cambio de que guardaran silencio sobre la investigación, pero "una ruptura flagrante de la confidencialidad" hizo que el equipo legal del tenor abandonara el acuerdo.



El tenor asegura que pasó meses "reflexionando sobre las acusaciones que varias colegas" realizaron en su contra y agregó: "respeto que estas mujeres finalmente se hayan sentido cómodas para hablar".



La AGMA anunció una campaña publicitaria y cursos de formación para prevenir el acoso sexual y alentar a sus miembros a denunciar abusos.



El comunicado del cantante fue publicado horas después de que un jurado de Nueva York declarara culpable de agresión sexual y violación al exproductor de cine Harvey Weinstein, que enfrenta hasta 29 años de cárcel.



A raíz de las acusaciones, Plácido Domingo abandonó en octubre la dirección de la Ópera de Los Ángeles, que ocupaba desde 2003.



En Europa, no obstante, Domingo ha seguido actuando en diversos escenarios, y en los próximos meses tiene previsto hacerlo en Hamburgo, Moscú, Madrid, Viena, Verona o Londres.