VIDEO: Este hombre acosó a una niña de 10 años en el centro de Bogotá

Una niña de 10 años caminaba tranquilamente hacia su hogar cuando un sujeto se cruzó intempestivamente por su camino. No contento con ello, la detuvo y le tocó la entrepierna. La niña quedó en shock y rato más adelante, avisaría a su madre.

“Ella llega a la casa gritando ‘mami, un tipo me tocó. Moreno, de bigote’. Yo salí, vine y miré”, relató la mamá de la niña acosada, quien en ese momento regresaba a la casa desde el colegio.

Publicidad

Podría interesarte: ¡Nuevo escándalo en la POLICÍA! Mujeres denuncian abuso y acoso laboral

Aunque las autoridades han asegurado que el hombre es un objetivo de búsqueda, la madre de la pequeña continúa muy asustada porque ha visto al sujeto merodear por la vivienda en el centro de Bogotá.

"Ella no quiere salir, no quiere jugar. La he sacado a diferentes lugares para que deje de pensar en ello. Ella no quería volver la casa. Se quería ir de acá", se lamentó la madre.

Podría interesarte: Guardaespaldas de Mariah CAREY la demandó por ACOSO sexual

Publicidad

Hasta el momento, la comunidad y la policía continúan tras la pista del acosados, mientras que el panorama de violación a menores sigue siendo desolador tras su incremento en el 2018.



Publicidad