Como una reina respondió Carolina Soto a seguidora que dijo que “hacía el ridículo” bailando

“Es viernes y el cuerpo lo sabe” se convirtió en una popular frase en redes sociales que usan los usuarios para publicar contenido en el que hacen actividades alusivas a este día.

Carolina Soto la usó como excusa para publicar un video en el que sale bailando muy contenta.

Sin embargo, esa felicidad se opacó un poco con comentarios de “mal gusto” que le hicieron unos pocos seguidores.

De hecho, una usuaria la criticó por “hacer el ridículo”, incluso dijo que la abuela de ella bailaba mejor.

La caleña fue mucho más astuta y decente y le respondió, pero muy decente.

“Hay que bailar como si nadie más estuviera viendo y disfrutar sin importar qué tan bueno seas. Y por más que te digan que no haces mal, que no sabes hacerlo, no debes limitarte ni esconderte. Lo importante es disfrutar”, le contestó.

Esa respuesta obtuvo más de 200 ‘Me gusta’ y aplausos por haberlo hecho como “la reina que es”.