Critican al 'Puma' José Luis Rodríguez por no reconciliarse con sus hijas mayores

El 'Puma' José Luis Rodríguez ha sido blanco de críticas después de una entrevista que concedió a través de redes sociales.



Desde hace muchos años el 'Puma' se separó de su primera esposa Lila Morillo con quien tuvo dos hijas, Liliana y Lilibeth. Después contrajo matrimonio con su actual esposa Carolina Pérez con quien tiene una hija, la actriz Génesis Rodríguez. No obstante, la relación con sus hijas mayores no es la mejor y están distanciados.



En la entrevista que concedió el 'Puma' hace unos días a Luz María Doria le preguntaron: "¿qué pasaría si se muere mañana sin hacer la paces con sus hijas mayores?". Sin embargo, él respondió: "No pasa nada, nos vemos en el cielo".









Después de haber lanzado estas duras palabras, también dijo en otra oportunidad que para él "los hijos son de Dios y cuando cumplen 18 años ya son de la vida".





Sin embargo, sus hijas Liliana y Lilibeth respondieron a las declaraciones de su padre diciendo que "nunca han tenido nada en contra de su nuevo matrimonio" y que "ningún padre que ama a sus hijas habla así".











Después de toda la polémica, el 'Puma' también hizo un live con su hija menor, Génesis Rodríguez. En la conversación tuvo un tono muy cariñoso con ella, pues siempre han tenido una buena relación entre padre e hija.