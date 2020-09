Christian Nodal y Belinda están viviendo las mieles del amor y su romance ha traspasado fronteras, pues en Latinoamérica son el centro de atención de la farándula.



La pareja tiene poco más de un mes de novios, así lo aclaró Christian Nodal en una reciente entrevista, y han celebrado su amor por todo lo alto. Se han dado regalos costosos, han vivido románticas veladas, han disfrutado de viajes juntos y hasta se han tatuado.



Sin embargo, ahora el amor que sienten parece ir más allá, pues Christian Nodal afirmó que "considera a Belinda el amor de su vida" y que no descarta casarse con ella.



Una conductora mexicana los increpó a ambos en una entrevista divertida a través de internet y Nodal recalcó que "este año hay anillo y el otro hay boda".







La sorpresa de la conductora y de los fans fue mayúscula, pues para muchos la pareja "va muy rápido". No obstante, para otros es una suerte que estén juntos y deben disfrutar de su amor.



Aún no se sabe si bromearon a la hora de dar la entrevista y hablar de boda, pero a todos les quedó la duda.



