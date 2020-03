Fanny Lu posa en cucos transparentes en medio de la cuarentena

La bella Fanny Lu sorprendió a sus seguidores al posar ligerita de ropa frente a la ventana de su casa donde guarda cuarentena voluntaria.



La artista aparece con un saco blanco, pero en la parte de abajo su ropa interior negra es transparente y muy sensual mientras toma una taza de café.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FANNYLU (@fannylu) el 16 Mar, 2020 a las 7:42 PDT





Te puede interesar: ¡Uy! Fanny Lu posó desnuda y solo se tapó ABRAZANDO una almohada



"Los saludo desde dentro de mi casa, disfrutando el saber que no contagio ni me contagian, que aporto al bien común, me cuido, cuido a mi familia y ayudo a cuidar a los demás", escribió Fanny en la publicación.



A Fanny Lu le llovieron muchos piropos en las fotografías.