Luisa Fernanda W está disfrutando su etapa de gestación junto a Pipe Bueno y después de mucho tiempo y varias críticas que ha recibido, decidió sacar un nuevo cover.



Esta vez la canción que eligió fue de la agrupación RBD llamada 'Aún hay algo' y los fans de la instagramer la felicitaron por su nuevo video.







Te puede interesar: Puro amor: tierno video de Pipe Bueno besando la barriguita de Luisa Fernanda W



Luisa Fernanda W aseguró que Pipe Bueno fue quien le ayudó con la producción del cover y se mostró feliz con el resultado que compartió con sus seguidores.



"Has mejroado la técnica vocal", "te ves muy linda embarazada y cantando", "qué buen cover, ojalá saques más", "me encantó, pues le diste tu estilo a la canción", le dijeron algunos fans.



SIn embargo, no faltaron las criticas de otras personas quienes le dicen que "no tiene talento".



"La caga%$# con esa música de cantina de fondo", "cambia la voz en cada canción", "qué falta de respeto con RBD", "no cantas bonito, se te nota muy forzado", le escribieron algunos.



Luisa Fernanda W y Pipe Bueno también anunciaron hace unos días que sacarán una canción juntos titulada 'Serenata' que tendrá un objetivo social.