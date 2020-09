Jessica Cediel es una hermosa colombiana que siempre es noticia y llama la atención de sus casi 8 millones de seguidores en Insatgram por su contenido y su personalidad.



Su vida sentimental ha sido noticia y también su belleza que deja en evidencia en cada publicación que hace. Sin embargo, también es víctima de críticas por parte de los fans quienes no perdonan un error.



Te puede interesar: “Parece que le estuviera dando un ataque”: Jessica Cediel partió sus caderas con particular baile



Recientemente, la bella Jessica mostró en sus historias su look con unos lindos aretes en forma de hoja hecho por artesanos colombianos, pero la acribillaron a críticas cuando dijo que "tenía aretes en los oídos".



Quizás, algún seguidor la corrigió por mensaje directo y la propia Jessica se percató del error para corregir que tenía "aretes en las orejas".



Jessica afirmó que "cualquier persona tiene derecho a equivocarse".





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes) el 22 Sep, 2020 a las 8:24 PDT