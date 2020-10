La bella actriz colombiana Natalia Reyes está cosechando éxitos en todo el mundo gracias a su papel en la última película de Hollywood 'Terminator'. Además de talentosa ha logrado impactar con sus ragos latinos.



Sin embargo, ni las actrices más cotizadas se salvan de las críticas en redes sociales y eso fue precísamente lo que le ocurrió recientemente a Reyes.



Natalia subió un video a bordo de un yate en el que disfrutaba de un agradable paseo y día soleado. Tenía puesto un bikini y su cuerpo bronceado fue elogiado por muchos, pero un comentario logró sacarla de casillas.





"Opérese, con tanta palta que tiene tacaña", le escribió una mujer.



No obstante, la actriz no se quedó callada y fue contundente al responder.



"¿No tener operaciones es no tener cuerpo?...no estoy acá para agradarte o para que apruebes mi cuerpo, AMO mi cuerpo tal cual es. Eso si, por personas como tú y comentarios como el tuyo hay miles d eniñas siguiendo estereotipos insanos de "belleza", espero que tengas mejores cosas que decir, que tu cabeza y tu alma se llenen de esa belleza que no se mide en centímetros de silicona", señaló Natalia Reyes.





La respuesta de la colombiana fue aplaudida por muchos en el comentario y aseguran que es "bella y natural".