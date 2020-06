Mateo Carvajal y Melina Ramírez terminaron su relación hace varios meses y ahora solo los une su pequeño hijo Salvador.



Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, Mateo solo ha podido ver al niño a través de videos que le envían o videollamadas que también ha compartido en redes sociales.









Ahora que se acerca el Día del Padre, algunos usuarios han comentado sus publicaciones y las críticas tampoco no se han hecho esperar.



No obstante, hubo uno que sacó de casillas a Mateo porque le insinuó que "le enviara regalo del Día del Padre al novio de Melina", el actor Juan Manuel Mendoza con quien ella pasa la cuarentena.



Sin embargo. Mateo Carvajal no se quedó callado ante el comentario y respondió:



"Me pregunto si un bobo de estos entiende lo que se siente no ver un hijo por meses", señaló Mateo.