Llorando, 'Epa Colombia' dijo que la "odian" en el conjunto a donde piensa mudarse

Daneidy Barrera, más conocida en redes como 'Epa Colombia', está feliz porque compró un apartamento en una zona exclusiva de Bogotá en la que invirtió mucho dinero.



Sin embargo, la joven dijo que la administradora del conjunto le advirtió que "muchas personas no van a estar de acuerdo con que ella viva allí" y desde ya le puso condiciones.



"Que ellos son estudiados que yo por allá vaya a grabarlos. No es mi idea pasar por encima de las personas. Solo que hay personas que lo juzgan a uno sin conocerlo. Que yo no podía hacer fiestas, no podía colocar mi consola de Dj, no podía gritar muy duro, que tenía que pedrles permiso para hacer ms videos dentro del conjunto", señaló.







La joven aseguró que se sintió mal por los comentarios y que hasta pensó en comprarse inicialmente una casa.



"De pronto las personas que me odian terminen siendo mis amigos o es que las personas no se han dado cuenta que yo he cambiado", recalcó.



Finalmente, manifestó que "ha estado triste" porque le han pasado muchas cosas y que la restringen para subir videos a redes sociales.



"He dejado de consumir drogas, el alcohol, me alejé de las malas amistades. Yo solo estoy pidiendo que me dejen ser la mujer que antes era. Yo amo ser 'Epa Colombia', amo hacer videos", indicó.