Mara Cifuentes confirmó a través de un video que su mamá salió satisfactoriamente de un cirugía a la que fue sometida para extraer un tumor.



La joven se mostró agradecida con el público y con todos los que le mostraron palabras de apoyo en los duros momentos.



"Me acaban de dar una noticia que me volvió el alma al cuerpo. Mi mamá salió de cirugía y les quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón", manifestó.



La madre de la joven ya no tendrá que pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos debido a que la operación salió muy bien.







También publicó un video despés de que su madre despertara del procedimiento