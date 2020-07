Marcela Reyes asegura que ha sido discriminada en su edificio por tener COVID 19

La Dj Marcela Reyes sorprendió a sus fanáticos al revelar que tiene COVID 19 y que se encuentra aislada con todas las medidas de bioseguridad para proteger a su hijo.



Marcela salió a hablar en un live relatando lo dificil que ha sido para ella afrontar que tiene la enfermedad y también sentir el rechazo de las personas por su condición.



La bella mujer afirma que tiene la basura en su apartamento porque no han ido a recogerla como le dijeron y siente que "no hay solidaridad".



"Cuando saqué el comunicado el primero que me llamó fue el administrador del edificio, muy inhumano, a preguntarme si era verdad y a decirme que era una irresponsable porque mi hijo había bajado a las zonas verdes y que había infectado a muchos", señaló Marcela.









También aclaró que ella no sabía que tenía COVID 19 y no sabe cómo pudo contagiarse. Incluso, recalcó que debe permanecer aislada y con tapabocas para proteger a su hijo ya que aún desconoce si el niño tiene el virus.







Finalmente, relató que le ha tocado pasar duros momentos con su empresa, pues los pruductos que vende nadie los quiere comprar por temor a que estén contagiados. Asimismo, contó cuáles son las recomendaciones de los médicos mientras está aislada.





Marcela Reyes indicó que se encuentra bien y que confía en que Dios la ayudará a superar la enfermedad. Además, envió mensaje a los ciudadanos para que se cuiden.