Después que Marcela Reyes confirmó en sus redes sociales que se practicó una prueba de COVID-19 que resultó positiva, Yina Calderón lanzó una indirecta en sus redes sociales que para muchos era dirigida a la Dj.



En una historia Yina publicó: "Dice tiene Covid y pone la cuenta privada. Con eso no se juega. Invente otra vaina", escribió.







Después de este mensaje muchos seguidores comenzaron a preguntarle si se refería a Marcela Reyes y por qué pensaba que no estaba diciendo la verdad.



Posteriormente, Yina salió a hablar en otro video de sus historias insinuando que no le parecía muy creíble la versión de Reyes.



"A mí no me consta. Eso es pura mier$%. Qué hijue$%$, luego ponen el Instagram privado. Pélense el cu%% y así llaman más la atención que ponerse a jugar con un tema tan delicado como el coronavirus...", dijo Yina.



