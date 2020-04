La polémica presentadora peruana Laura Bozzo apareció en un video completamente al natural. Decidió sorprender a sus seguidores sin una gota de maquillaje y recién levantada.



Sin embargo, jocosamente, le pidió a su fans que no se asustaran.



"Así me levanto, no se asusten, esa soy yo. Las pestañas se me desaparecieron, por eso están pegándome pestañas postizas y me están echando una serie de cosas para que nuevamente puedan crecer las pestañas”, señaló Laura.



Los fanáticos aplaudieron que se muestre como es realmente. Además, Laura Bozzo envió un mensaje a todos los que la siguen para que “den gracias a Dios por un día más”.