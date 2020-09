Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebraron el Dia del amor y la amistad en el tour La Conquista de Jessi Uribe y Paola Jara.

Una de las parejas más famosas nuevamente fue tendencia, pero esta vez por la oleada de criticas que le hicieron a la influencer debido a la cantidad de maquillaje que se aplicó.

La paisa vistió una blusa gris y una chaqueta blanca, mientras Pipe usaba una chaqueta de cuero negra.

Pero Luisa no se quedó atrás y se pronunció al respecto.

“A veces uno se toma fotos y queda tan raro en las mismas, no se si a ustedes también les pasa, pero por ejemplo la ultima foto que subí con pipe me pasó, no quede como yo”, comenta la joven mujer.