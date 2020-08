Daniela Ospina, la modelo y exesposa del futbolista James Rodríguez, está muy feliz en su relación con el productor Harold Jiménez. Incluso, ha demostrado que no hay rencor hacia su expareja ni a hacia su nueva novia.



Recientemente, estuvo visitando a James junto a Salomé, la hija que ambos tienen en común fruto de su matrimonio. De hecho, la pequeña compartió hasta un TikTok junto a Shannon de Lima demostrando que hay una buena relación entre ellas.



No obstante, en algunas personas queda la duda si existe o no algún tipo de rencilla entre la exesposa de James Rodríguez y Shannon de Lima.



Eso quedó evidenciado en el comentario que le hicieron a Daniela Ospina luego de comentar una foto de Georgina Rodriguez, esposa del astro del fútbol Cristiano Ronaldo.



Daniela tuvo un halago con la esposa de Cristiano y comentó: "Preciosa".



Sin embargo, una persona trató de incomodarla replicándole: "No más que Shannon de Lima".



La ex de James Rodriguez no se quedó callada con el comentario y respondió: "seguramente las dos preciosas".









Muchos seguidores aplaudieron la elegante respuesta de Daniela Opsina asegurando que "es toda una dama".