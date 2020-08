Rebelde fue una de las producciones juveniles mexicanas más famosas de todos los tiempos, pues la serie se convirtió en todo un fenómeno musical y los personajes se quedaron en la memoria de muchos jóvenes.



Sin embargo, muchos ignoraban que, inicialmente, el papel de Mía Colucci, la famosa niña rica y uno de los personajes principales de la trama, no era para la hermosa Anahí, sino para otra cantante mexicana que ya Televisa tenía en la mira.



El actor Ronald Duarte, quien también participó en la serie, realizó un en vivo y aseguró que el papel de Mía Colucci iba a ser para Belinda. Sin embargo, la intervención del productor mexicano Pedro Damián fue decisiva para inclinarse por Anahí.



“¿Qué pasó para que Anahí se quedara en la telenovela y no Belinda? Si mal no recuerdo, Pedro –Damián- quería a Anahí y la empresa quería a Belinda, la empresa -Televisa- estaba muy chocada de Anahí por la reputación que tiene, pero es una persona muy linda, le encantaba ayudar… La empresa quería a Belinda pero Pedro tuvo que pelear porque Anahí fuera Mia”, dijo Duarte.



Sin embargo, esta no fue la única revelación que hizo, pues, al parecer, el papel de 'Celina', interpretado por Estefanía Villareal, también iba a ser para otra chica.



“Anahí y Estefanía fueron de las últimas en castear, porque antes, Mía iba a ser Belinda, no sé si ustedes sabían eso, que Mia iba a ser Belinda, entonces ya estábamos ahí puestísimos. Y antes de Estefanía iba a ser otra chava Celina”, dijo.



Ronald Duarte confirma que Belinda estaba confirma para ser Mía Colucci en Rebelde pic.twitter.com/YLis4tQtkK — lucas (@luccasportilla) August 2, 2020



Ronald Duarte también participó en Rebelde