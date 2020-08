Eileen Roca, ex Señorita Colombia y actriz, sorprendió a sus seguidores al relatar un episodio que ha tenido que vivir recientemente con su pequeña hija.



En un video Eileen explicó que su pequeña comenzó a sentirse extraña, estaba intranquila, tenía cansancio y un "pujo que no tenía explicación".



Después e llevarla a los especialistas y hacerles varios exámenes ratificaron que la niña estaba en perfectas condiciones de salud, pero la sensación extraña persistía.



Fue entonces cuando la madre de Eileen, quien es otorrinolaringólogo, le sembró la duda de que la niña podría tener 'mal de ojo', pues estaba expuesa en redes sociales.



"Le hicieron todos los exámenes y hasta un TAC de estómago...y todo salió bien. Mi mamá me decía ¿no será mal de ojo? El 'mal de ojo', pues si es la envidia, la felicidad tuya es desgracia para otros. Tu niña llama la atención, tú la montas a redes sociales. También hay mala energía o vibras quelos afecta. Me dijo - órala, rézala- comencé a hacerlo todos los días y la encomendé a la Sangre de Cristo", señaló.





Eileen manifestó que después de hacer esto todas las noches la niña pudo dormir mejor.



"Desde el primer día mi hija durmió perfecto porque normalmente se quejaba", relató.



Finalmente, recalcó que "hay gente mala que no te quiere ver feliz".



"Mamás protejan a sus hijos, órenlos, traten de lograr un equilibrio energético en su casa....Desearle el bien a los demás, cuando uno le desea al mal al otro eso no va ara nada bueno", finalizó.