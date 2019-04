Los entrenadores de La Voz Kids, Fanny Lu, Andrés Cepeda y Sebastián Yatra se retaron los unos a los otros en un concurso de modelaje que terminó con la cantante en el piso y el resto ‘muertos de la risa’.



En plena transmisión del reality que premia las mejores voces infantiles de Colombia, la hermosa Fanny, con la seguridad y desparpajo que la caracteriza, se tomó el escenario como si se tratara de una pasarela, mientras Pablito de Piso 21 y Andrés Cepeda intentaban competir contra su impactante caminado.



La cantante caminaba segura hacia la parte más alta del escenario y fui ahí donde su dominio de los tacones le falló, se tropezó, intento reponerse, pero terminó ‘en cuatro’, inmediatamente Alejandro Palacio y Pablito corrieron a ayudarla a ponerse de pie de nuevo.



Los demás entrenadores y asesores no pudieron aguantar la risa y soltaron la carcajada, de hecho, Fanny no fue la única que terminó en el piso, pues Sebastián Yatra la siguió debido al hilarante momento.



Afortunadamente, la artista no se lastimó y la única consecuencia fue la risa de sus compañeros, de Colombia y el mundo.





¡Upa! Los entrenadores y asesores se le midieron a dar unas clases de modelaje ante toda Colombia, pero parece que Fanny Lu tiene un tip bastante particular

https://t.co/GmwG3e2LYy pic.twitter.com/CtzLFIXpdZ — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) 2 de abril de 2019