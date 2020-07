"Un poquito más abajo", suplican a Yatra por foto en la que casi se le ve todo

Sebastián Yatra sorprendió a sus seguidoras con una fotografía en la que muestra su lado más sexy.



El cantante aparece frente al espejo tomándose una selfie y, al parecer, está completamente desnudo y sus fanáticas le pidieron que "mostrara un poquito maás abajo".



Sus fanáticas no perdieron la oportunidad de dejarle muchos piropos atrevidos. SIn embargo, otros le dijeron que tenía que entrenar un poco los hombros.



"Que tengo que hacer pa que te vuelvas mi mujer... (alguien me hackeo el teléfono)", escribió Yatra en la publicación





Desde hace varios días corre el rumor de que Sebastián Yatra y Danna Paola tienen una relación. Sin emabrgo, ellos solo han dicho que son buenos amigos.