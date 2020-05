Greeicy Rendón está acostumbrada a compartir en sus redes sociales historias divertidas y muy originales.

En una de sus historias de Instagram, la artista publicó un video hablando en Ingles, pero parece que aún le falta mejorar mucho.

Luego de haber visto el video, sus fans le recomendaron que mejor se dedicara a cantar, pues parece ser que no salió bien.

En la publicación, la caleña llamó la atención de muchos por su regular pronunciación e interpretación de las palabras.

Al parecer, en medio de la cuarentena Greeicy está tomando clases de inglés, pues en el gracioso video posteó: “Buenos días a todos… ¿cómo amanecen hoy? Mi profesora de inglés no está aquí, but, i can practice my english alone”.

Frente a un espejo la caleña se grabó hablando su nuevo idioma, pero muchos no le perdonaron que dijera: “responsablo”

Incluso su amiga, la actriz Lina Tejeiro, le comentó: ““jajajaja ¡Raji, ya estás muy tesa!””.

Sus seguidores no paran de reír con el video que ya alcanzó un millón de visitas en Instagram.

A pesar de las risas, a Greeicy no le incomoda hacer este tipo de cosas, pues más de una vez ha subido videos llenos de humor.