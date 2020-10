La Liendra está en el ojo del huracán por estos días por un video que subió a sus redes sociales en el que, supuestamente, dice qué disfraz se pondrá en Halloween, pero para muchos fue interpretado como una indirecta para su exnovia, Luisa Castro, quien, al aprecer ya estaría saliendo con el cantante urbano Kevin Roldán.



La Liendra publicó varias historias en su cuenta de Instagram en las que aseguró que "no le afecta que su expareja esté con otra persona, pero sí que no se hable de otra cosa sobre él".



Te puede interesar: La Liendra tiene listo el disfraz de Halloween y dicen que es un indirectazo para su ex







Sin embargo, Luisa Castro también salió a hablar sobre las declaraciones que ha hecho La Liendra en sus redes y aseguró que "no la quiere dejar en paz".



También señaló que terminaron hace cuatro meses, que ella fue quien decidió poner fin a la relación y, además, recalcó que La Liendra la sigue buscando y lo catalogó como una persona que "siempre miente". Finalmente, resaltó que sus cirugías han salido de su bolsillo.