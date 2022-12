Revelan final de famosa entrevista a Diomedes Díaz en la que habló de su muerte

A través del canal de YouTube de la Fundación Ernesto McCausland, fanáticos del cantante de vallenato Diomedes Díaz pueden ver la entrevista completa que hace 26 años le hizo el reconocido periodista barranquillero.

Publicidad

En aquella conversación, hablaron de los temores y de un tema que rondaba constantemente en la cabeza del ‘Cacique’: la muerte.

Frente a eso, Diomedes manifestó su preocupación por desconocer lo que le pasaría después de morir. “Si yo supiera que muerto serviría más, me moriría hoy mismo, pero no se Ernesto, no sé", respondió el cantante.

Publicidad

Te puede interesar: Revelan inédita foto de Diomedes Díaz cuando estaba muy enfermo

Publicidad

El periodista le cuestionó sobre cómo quería que fuera su entierro. Dijo que quería que pusieran su ataúd en medio de la multitud, que su viuda tomara pastillas para no llorar acompañada de otras 12 mujeres que tenía.

"El que quiera parrandear que parrandee, el que quiera llevar una banda que la lleve. ¿Por qué estás hablando de la muerte mía, si estamos hablando de la muerte ajena?", manifestó. Esta parte de la entrevista era la que no habían podido ver sus fans hasta junio de este año.

Publicidad

Aquí puedes ver la versión completa de la entrevista:

Publicidad