Las autoridades nepalíes confirmaron este sábado la llegada a Nepal de una plaga de langostas del desierto procedente de la India, una nueva amenaza para la seguridad alimentaria del país del Himalaya en plena pandemia de coronavirus.



Las langostas fueron avistadas esta mañana en las llanuras del sur de Nepal, en los distritos de Bara, Sarlahi, Parsa y Rupandehi, afirmó a Efe el portavoz del Ministerio de Agricultura, Hari Bahadur KC, aunque por ahora aún desconocen su magnitud.



El movimiento de las plagas depende de los vientos, y durante los dos últimos días soplaron de oeste a norte. "Ese fue el principal motivo para la llegada de estos insectos migratorios a Nepal" procedentes de la vecina India, subrayó el portavoz.



Las nubes de langostas, que pueden avanzar 200 o 300 kilómetros durante el día mientras descansan por la noche, pueden alcanzar tamaños de entre un kilómetro y cuatro kilómetros cuadrados.



Según datos del Ministerio de Agricultura, el último ataque importante de una plaga de langostas en Nepal ocurrió en 1996, cuando estos insectos destruyeron cerca del 80% de los cultivos en Chitwan, en el sur del país.



La llegada de las langostas a Nepal se produce además en medio de la pandemia de coronavirus, con la economía paralizada durante meses por las medidas de confinamiento para detener al virus, que ha dejado 12.309 casos confirmados y 28 muertes en el país.



Te puede interesar: "Periodista intentó tomarse una foto con un cocodrilo, pero no imaginó lo que haría el animal



La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte de que un adulto de langosta puede consumir su propio peso al día, unos dos gramos, por lo que una nube con 40 millones de insectos consumen lo mismo que 35.000 personas.



Sin embargo, el coordinador del grupo de trabajo establecido por el Ministerio de Agricultura para la prevención de langostas, Sahadev Humagain, explicó a Efe que por fortuna un informe preliminar sugiere que las langostas vistas en Nepal no son adultos.



"Las langostas que se encuentran en la región de Tarai (sur) son langostas rosadas inmaduras y no langostas amarillas maduras. La langosta madura causa daños generalizados a los cultivos", subrayó.



Además, añadió Humagain, al cubrir largas distancias durante el día impulsadas por los vientos del oeste, se espera que las langostas no permanezcan demasiado tiempo en Nepal.



Otro factor positivo es que en estos momentos tiene lugar la temporada de plantación de los cultivos de arroz coincidiendo con las lluvias del monzón, por lo que todos los campos están cubiertos de agua, así que "no destruirán los alimentos", señaló.



Sí afectará, matizó, a los cultivos de hortalizas, por lo que se está estudiando el plan necesario para combatir la plaga.



Durante los últimos meses la plaga de langostas ha afectado también de manera severa a Pakistán y a la India, donde esta mañana se pudo avistar la nube de este insectos en lugares como Gurugram, una ciudad satélite de Nueva Delhi e importante centro de negocios.