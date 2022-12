Accidente de tránsito FRUSTRÓ sueño deportivo de esta presentadora de Noticias Caracol

“Un carro me atropelló y no pude seguir patinando”, con esta desgarradora frase, Daniela Pachón les contó a sus seguidores un secreto de su vida.

La presentadora de Noticias Caracol le dedicó un mensaje a su mamá con motivo de su cumpleaños. En él comentó uno de sus primeros recuerdos con ella.

“Un día en una competencia iba en segundo lugar y mientras hacía un cruce en curva, otra niña y yo chocamos, mientras trataba de recuperarme para no perder tantos segundos levanté mi cabeza hacia la gradería, y en medio de muchas personas gritando y haciendo barra a sus favoritas, la identifiqué, ahí estaba mi mamá.”

Comentó cómo su mirada, su fuerza y su amor la motivó a seguir. Pese a que quedó en segundo lugar, ese día supo cuál era su verdadero premio: Desde entonces todo lo que he intentado y luchado ella también lo ha sufrido.

“Dos años más tarde, cuando estaba en proceso para pasar a la liga juvenil, un carro me atropelló y no pude seguir patinando. Dios sabe cómo hace sus cosas, ese no era mi destino”, concluyó.

El patinaje perdió una deportista, pero ganamos una talentosa presentadora.

