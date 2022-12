Actriz estadounidense INSULTÓ en público a Sofía Vergara por una extraña razón

Teresa Giudice, famosa por su participación en el reality ‘The Real Housewives of New Jersey’, dijo que Sofía Vergara fue una ‘perra’ por un supuesto desplante que le hizo tiempo atrás.

Según contó en un foro sobre amas de casa, la colombiana se negó a tomarse una foto con ella y alegó que su actitud había sido despectiva.

“Yo no quería tomarme la foto, me lo pidió mi publicista. Ella fue grosera, le dijo a su agente ¿por qué me haces tomarme una foto con esta mujer?”, expresó Giudice.

Justificó que, por su condición de inmigrante, ‘La toti’ debe ser más amable y no pasar por antipática. Agregó que Jennifer López ha sido la única celebridad con la que se ha retratado y que, en cambio, ella sí fue un ser extraordinario.

Sin embargo, su opinión no fue tan bien recibida por la gente. El video donde se escucha el insulto hacia la colombiana se llenó de comentarios negativos, en donde señalaron a Giudi de envidiosa y que fue grosero de su parte insinuar cómo debería actuar Sofía por ser inmigrante.