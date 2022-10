Alan Ramírez explica por qué canceló concierto en Cundinamarca

A las redes sociales del cantante de música popular Alan Ramírez empezaron a llegar muchos reclamos y preguntas del por qué había cancelado su concierto en Bituima, Cundinamarca, pues en este municipio, muchísimos seguidores del artista lo esperaban con ansias y emoción. Emociones las cuales tendrán que quedarse guardadas por un tiempo pues según lo indico el artista, la presentación no se llevara a cabo por incumplimiento de pago.

De acuerdo a las declaraciones de Alan Ramírez, quien se comunicó con La Kalle para aclarar la situación; con la Alcaldía de Bituima, quien en este caso juega el rol de organizadores del evento, habían llegado a un acuerdo el cual señalaba que días antes de su presentación se le haría un anticipo, para así 'pisar' la fecha. Los días pasaron y pasaron, y dicho pago nunca llegó, por lo que Alan no tuvo otra salida que ocupar la fecha con un concierto que se llevará a cabo en Aránzazu, Caldas.

No obstante el cantante aclaró que esperó mucho tiempo intentando que el plan que habían establecido inicialmente siguiera su rumbo, pues además, en medio de la negociación estaba una persona del pueblo que era su amigo. Sin embargo, infortunadamente nunca recibió una respuesta al respecto.

Es por eso que el intérprete de canciones como 'Despechada' y 'Sírvalo pues', no tuvo más salida que manifestarse a través de sus redes sociales y dar a conocer la realidad de la situación pues no quería que sus fanáticos pensaran que el show no se había llevado a cabo por cuestiones personales suyas.

